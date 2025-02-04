Китаец обнаружил, что в подвале купленного им семь лет назад дома жила бывшая владелица

Жительница Китая семь лет тайно жила в подвале дома, который продала. Новые владельцы узнали об этом, когда во время уборки обнаружили тайную дверь на цокольный этаж, заявила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, житель провинции Цзянсу на востоке Китая обзавелся новым домом в центре города в 2018 году. За коттедж с изысканным ремонтом и удобной транспортной расположенностью семья Ли отдала почти 2 миллиона юаней (около 280 000 долларов США).

Спустя семь лет после сделки, во время генеральной уборки дома мужчина обнаружил потайную дверь за лестницей. Открыв ее, он попал в подвал и обнаружил, что он оборудован системами вентиляции и освещения, а также небольшим баром. Чтобы разобраться в ситуации, Ли позвонил бывшей владелице коттеджа Чжан. Женщина ответила, что на цокольном этаже живет она, так как он не входил в договор о продаже дома.

«Она утверждала, что подвал был ее личным местом для отдыха, и не был частью проданной недвижимости, так как не был указан в договоре купли-продажи», — уточнили журналисты.

О том, как Чжан удавалось семь лет незаметно проходить в подвал, неизвестно. Обманутый покупать обратился в суд и обязал женщину выплатить Ли компенсацию и передать помещение во владение семьи.