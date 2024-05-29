Ким Чен Ын пообещал удержать США от военного вмешательства

Ким Чен Ын: КНДР при конфликте с Южной Кореей удержит США от вмешательства

Фото: РИА «Новости»

Северная Корея сможет удержать США в том случае, если Белый дом решит вмешаться в ситуацию на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Он выступил в Академии национальной обороны и рассказал, что на начальном этапе конфликта Северная Корея разобьет наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи. По словам Ким Чен Ына, страна находится на пути «коренной» модернизации» военно-промышленного комплекса и сможет дать отпор иностранным военным.

«Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове», — подчеркнул лидер КНДР.

Ранее Северная Корея объявила о запуске ракеты-носителя со спутником. Пуск пройдет в период с 27 мая по 4 июня. В 2023 году страна уже пыталась запустить на орбиту разведывательный спутник, но на третьей ступени произошла авария. По данным ЦТАК, проблемы возникли в системе аварийной детонации.

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