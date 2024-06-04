Открылась правда о записке Кейт Миддлтон с просьбой о помощи

Британский фокусник Деррен Браун заявил, что больная раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон просила его о помощи. Издание Newsweek раскрыло подробности этой конспирологической истории.

По данным издания, в декабре 2023 года иллюзионист написал в соцсетях, что встретил Кейт на мероприятии. Это было незадолго до того, как она в последний раз появилась на публике. Во время рукопожатия принцесса якобы прижала к руке фокусника крошечный листок, на котором было написано «помогите».

Вскоре после этого Кейт перестала посещать общественные мероприятия. А пост Брауна стал вирусным — впечатлительные поклонники принцессы Уэльской посчитали, что ей действительно требуется помощь.

Менеджер Брауна сообщил изданию Newsweek, что пост фокусника был несерьезным — это была отсылка к давней шутке австралийского комика Барри Хамфриса, который выступал в образе леди Эдны Эвередж. На это указывает тег #DameEdna, который стоял в конце поста. Много лет назад юморист пошутил, что записку с просьбой о помощи ему передала принцесса Диана.

Многие интернет-пользователи сочли шутку мрачной и пророческой.

По информации журналистов, недавно принцессу заметили на улице. Впервые за долгое время Миддлтон прогуливалась в сопровождении членов своей семьи.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон столкнулась с тяжелыми побочными эффектами химиотерапии. По словам доктора Стюарта Фишера, онкология и лечение от нее оказали негативное влияние на костный мозг, слизистую оболочку кишечника, волосы и кожу принцессы Уэльской.