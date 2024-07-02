Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения

Казахстанский оппозиционный блогер Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Flickr
Фото: Flickr

Известный казахстанский журналист Айдос Садыков скончался в киевской больнице в ночь на 2 июля. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила его супруга Наталья.

«Айдос на протяжении 13 дней боролся в реанимации за свою жизнь, но чуда не случилось», — написала она.

Покушение на Садыкова произошло в украинской столице около двух недель назад. Неизвестный подошел с пистолетом к его автомобилю в Шевченковском районе, выстрелил и скрылся. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спустя сутки подозреваемых в покушении задержали в Казахстане. Причем сама супружеская чета Садыковых находится в розыске на родине еще с октября 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце июня поручал силовым органам установить всех подозреваемых в нападении на Садыкова.

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