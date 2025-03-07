Казахстан снизил экспорт нефти в Германию в феврале

В феврале поставки нефти из Казахстана в Германию сократились до 100 тысяч тонн. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru со ссылкой на «Казтрансойл».

По словам экспертов, это на 21% меньше, чем было в январе 2025 года. Тогда объем поставок достигал 127 тысяч тонн.

При этом Казахстан не отказывался от планов по экспорту нефти в Германию через трубопровод «Дружба» в объеме 1,2 миллиона тонн в текущем году. В прошлом году страна поставила Германии 1,5 миллиона тонн нефти.