Казахстан снизил экспорт нефти в Германию в феврале

В феврале поставки нефти из Казахстана в Германию сократились до 100 тысяч тонн. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru со ссылкой на «Казтрансойл».
По словам экспертов, это на 21% меньше, чем было в январе 2025 года. Тогда объем поставок достигал 127 тысяч тонн.
При этом Казахстан не отказывался от планов по экспорту нефти в Германию через трубопровод «Дружба» в объеме 1,2 миллиона тонн в текущем году. В прошлом году страна поставила Германии 1,5 миллиона тонн нефти.
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