Карлсон объяснил цели вброса о запуске шоу на российском ТВ

Карлсон: сообщения о шоу на ТВ в России призваны оправдать ордер FISA

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Такер Карлсон стал ведущим на российском телевидении, не отвечают действительности. Об этом журналист заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Заявляя, что я работаю на иностранное правительство, Newsweek пытается оправдать ордер FISA», — пояснил он.

Речь идет о статье федерального закона США о наблюдении в целях внешней разведки. Этот ордер, по словам Карлсона, позволит администрации президента США Джо Байдена продолжать шпионить за ним.

«Это отвратительно», — подчеркнул журналист.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных.

О том, что Карлсон якобы запускает шоу на российском ТВ, ранее сообщила газета Newsweek. Материал, правда, позже отредактировали, уточнив, что транслировать на телевидении собираются старые эпизоды шоу Карлсона с озвучкой на русском языке.