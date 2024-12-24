Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал попытки украинской власти подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо «обычной манерой» их режима.
На его взгляд, удивляться ничему не приходится.
«Это типичная манера нынешнего руководителя этой группы, которая называет себя руководством Киева», — сказал собеседник.
Он призвал сотрудничать с теми людьми, у которых есть совесть, представление о национальных интересах собственной страны, европейского спокойствия и порядка.
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