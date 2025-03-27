Капитан первого ранга Дандыкин: техническая неисправность могла привести к аварии «Синдбада»

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с RT объяснил, что могло привести к аварии батискафа «Синдбад» в Египте.

«Это очень серьезное дело — все, что связано с погружениями», — сказал собеседник.

По мнению эксперта, при организации подводных экскурсий ключевую роль играют техническая готовность устройства и профессионализм команды.

«Вполне вероятно, были нарушены определенные нормы…», — добавил Дандыкин.

Он отметил, что причиной катастрофы могли стать техническая неисправность и низкая квалификация людей из экипажа.