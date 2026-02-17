Капитан Дандыкин заявил, что генерал Ходжес имеет репутацию «малахольного балабола»

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал заявление американского генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса о сокрушительном ударе по Калининграду в случае эскалации конфликта с РФ. Об этом сообщил «Ридус» .

По словам Дандыкина, Ходжес заслужил репутацию болтливого политика среди американских военных руководителей, а его громкие высказывания не стоит воспринимать всерьез.

«Ходжес — известный балабол среди военного руководства Соединенных Штатов. Наверное, он еще и русофоб. О каком падении Калининграда говорит этот малахольный, который три года протирал штаны на посту командующего армией США в Европе, рисуя всевозможные планы?» — отметил эксперт.

Он напомнил, что регион является неотъемлемой частью территории России. Если Альянс решит нанести удар, речь будет идти уже о войне, добавил специалист.