Капитан Дандыкин: халатность НАТО привела к гибели военных на учениях в Литве

Американские военнослужащие погибли при отработке маневров в Литве. Ответственность за трагедию несут офицеры НАТО, организовавшие учения, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с « Инфо24 ».

По его словам, именно из-за халатности руководителей боевая машина оказалась в настоящей водной ловушке во время учений.

«Не следовало загонять в болото тяжелую гусеничную машину. Мне трудно понять, почему эта техника оказалась в воде, так как она не предназначена для преодоления рек и озер под водой», — пояснил специалист.

Он также отметил, что водоем должны были обозначить на карте солдат. Однако часть условий нарушили, за что военные поплатились жизнями, добавил Дандыкин.