Канадская фотожурналистка ушла из Reuters из-за стиля освещения событий в Газе

Канадская фотожурналистка Валери Зинк уволилась из агентства Reuters после восьми лет работы из-за редакционной политики по ситуации в секторе Газа. Об этом она написала в социальных сетях.

По словам Зинк, в Газе погибли 245 ее коллег-журналистов, а Reuters фактически оправдывал их убийство.

«Когда Израиль 10 августа убил в Газе Анаса аль-Шарифа вместе со всей съемочной группой, агентство опубликовало полностью бездоказательное заявление, что аль-Шариф был боевиком ХАМАС. И это один из бесчисленных примеров лжи», — написала фотограф.

Она напомнила, что погибший был лауреатом Пулитцеровской премии, причем за работы для самого Reuters. Всего же, заявила Зинк, во многом из-за политики западных медиа этот конфликт унес жизни большего числа журналистов, чем обе мировые войны, война США в Афганистане, Вьетнам, Югославия и Украина вместе взятые.

Накануне четверо журналистов и оператор погибли при обстреле Израилем приемного отделения больницы на юге сектора Газа.