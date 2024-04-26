Канада проспонсирует производство дронов на Украине | 360°

Мир 26 апреля 2024, 21:07 Канада проспонсирует производство дронов на Украине Министр обороны Блэр: Канада выделит Киеву 2,1 млн долларов на создание дронов РИА «Новости»

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Канада решила спонсировать производство дронов на Украине. На эти цели власти страны готовы выделить Киеву 2,1 миллиона долларов, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр в соцсети Х.

«Канада также выделяет три миллиона (канадских) долларов (2,1 миллиона долларов США — прим. ред.) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине», — написал глава оборонного ведомства.

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В воскресенье, 21 апреля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и польский президент Анджей Дуда провели переговоры по Украине. Политики договорились оказывать дальнейшую поддержку киевской власти и выступили за так называемую формулу мира Владимира Зеленского — предложения президента респубилки по урегулированию конфликта.