Канада проспонсирует производство дронов на Украине | 360°

26 апреля 2024, 21:07
Канада проспонсирует производство дронов на Украине
Министр обороны Блэр: Канада выделит Киеву 2,1 млн долларов на создание дронов
Канада решила спонсировать производство дронов на Украине. На эти цели власти страны готовы выделить Киеву 2,1 миллиона долларов, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр в соцсети Х.
«Канада также выделяет три миллиона (канадских) долларов (2,1 миллиона долларов США — прим. ред.) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине», — написал глава оборонного ведомства.
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В воскресенье, 21 апреля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и польский президент Анджей Дуда провели переговоры по Украине. Политики договорились оказывать дальнейшую поддержку киевской власти и выступили за так называемую формулу мира Владимира Зеленского — предложения президента респубилки по урегулированию конфликта.
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