Каменный валун раздавил машину вместе с пассажирами в Узбекистане

МЧС: в Узбекистане три человека погибли в машине, раздавленной каменным валуном

В Кашкадарьинской области Узбекистана на перевале Тахтакарача из-за дождей произошел обвал. Каменный валун придавил машину. Находившиеся в ней люди погибли, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Авария произошла 6 ноября в 16:00 на 1138-м километре трассы М-39. Автомобиль Chevrolet Cobalt ехал в направлении из Китаба в Самарканд и попал под камнепад. По информации МЧС, высокая влажность из-за сильных осадков разрушила скалу, ее фрагмент упал и раздавил машину. В результате погибли три человека, находившиеся в салоне.

К месту аварии приехала скорая помощь, сотрудники Службы безопасности дорожного движения и других экстренных служб. Вместе со спасателями они освободили дорогу, и в ближайшее время проезд через перевал Тахтакарача снова откроется.

«Просим водителей, передвигающихся по перевалам на территории нашей республики, соблюдать меры предосторожности, исходя из ситуации в сезон дождей», — призвала пресс-служба МЧС.

Опасный камнепад произошел в 2018 году в Краснодарском крае. Валуны посыпались прямо на пляж в поселке Новомихайловском под Туапсе.