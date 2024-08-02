Камала Харрис назвала себя президентом США

Вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила оговорку и назвала себя президентом страны. Об этом сообщила газета The New York Times .

Харрис напомнила, что скончавшаяся конгрессвумен была инициатором закона, благодаря которому день освобождения рабов 19 июня в США был признан государственным праздником.

«Я была горда стать его соавтором, будучи сенатором США. А потом, будучи президентом...Извините... [Будучи] вице-президентом, для меня было честью стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли вместе с президентом Джо Байденом, когда он подписывал этот документ», — сказала она.

Присутствовавшая на похоронах публика встретила эту оговорку аплодисментами и громкими криками.

Ранее стало известно, что Байден отказался от участия на выборах 5 ноября и одобрил кандидатуру Харрис от демократов. При этом ей еще нужно выиграть партийные праймериз.