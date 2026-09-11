Каллас пожаловалась на испытания, которые выпали на долю ЕС при Трампе

Связи Евросоюза и США при нынешней администрации переживают непростой период. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью бельгийской газете Le Soir .

«Наши отношения, конечно, изменились, и всем ясно, что в настоящее время они подвергаются серьезному испытанию», — подчеркнула она.

Каллас напомнила, что история знает моменты, когда взаимодействие сторон не ладилось. Однако сейчас, по ее оценке, эти связи остаются критически важными для обеих сторон.

Накануне Международный космический саммит в Париже бойкотировали четыре ведущие американские аэрокосмические компании, в том числе принадлежащая бизнесмену Илону Маску SpaceX.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко отметила в беседе с 360.ru, что США и Евросоюз давно перестали быть партнерами в технологических и экономически значимых сферах.