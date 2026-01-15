Каллас перепутала Лашета с Писториусом

Глава евродипломатии Кая Каллас оказалась в неловком положении после публикации фотографии с немецким политиком, которого она перепутала с другим чиновником. На это обратила внимание газета Frankfurter Allgemeine .

Каллас выложила в Instagram* совместный снимок с председателем комитета бундестага по внешней политике Армином Лашетом, сопроводив его подписью: «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом». Таким образом, она публично перепутала Лашета с действующим главой Минобороны Германии.

Журналисты отметили, что позже пост удалили. Незадолго до публикации Каллас действительно встречалась и с Лашетом, и с Писториусом, которые к тому же внешне довольно похожи, что и могло стать причиной ошибки.

Ранее, выступая перед депутатами Европарламента, Каллас в шутливой форме предложила «начать выпивать» на фоне мировой нестабильности.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.