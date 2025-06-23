Каллас назвала огромной угрозой возможное закрытие Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива Ираном станет огромной угрозой. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. Трансляцию ее выступления вел сайт Еврокомиссии .

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсуждать возможности дипломатического решения конфликта, подчеркнула Каллас.

«Главы МИД ЕС сосредоточены на дипломатическом решении. Их особенно заботит угроза эскалации, последствия которой могут быть огромны», — добавила она.

Глава евродипломатии также предложила ввести ограничения против Исламского Республики, чтобы предотвратить возобновление ее ядерной программы.

Закрытие Ормузского пролива вызовет мировой нефтяной шок, отметил ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его мнению, последствия не обойдут стороной США, сообщили «Известия».