Глава евродипломатии Кая Каллас смогла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила KP.RU , напомнив про свинские высказывания эстонского политика.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они (заявления — прим. ред.) по-настоящему свинские», — сказала Захарова.

Ранее в Тарту на городской ярмарке впервые провели чемпионат по имитации поросячьего визга, в котором участвовали люди. Эстонцы, вероятно, решили показать французам, где такие соревнования проводятся уже более полувека, что могут визжать не хуже.