«Как Лукашенко?» Дипломат Ватикана — о первом вопросе от папы римского

Дипломат Ватикана: папа римский постоянно интересуется делами Лукашенко

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Папу римского Франциска постоянно интересуют дела президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель Ватикана Анте Йозич во время встречи с белорусским лидером. Его словам передало БелТА.

«Когда я заходил в дверь, он говорил: „А как Лукашенко?“ Не добрый день, а „как Лукашенко?“ Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах», — рассказал апостольский нунций (дипломат государства Ватикан).

Ранее Лукашенко говорил, что у него с папой римским совпадают взгляды по вопросу мира на Украине. По словам президента, деятельность понтифика, связанная с обеспечением благополучия и мира для всех людей доброй воли, даст свои плоды. Он также отмечал, что папа римский все время делился светом и мудростью.

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