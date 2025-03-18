Путин высказался о мировой торговле фразой «как было прежде — уже не будет»

Рассчитывать на полную свободу торговли в мире не стоит. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на съезде РСПП.

«Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде — уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», — подчеркнул глава государства.

По его словам, также не приходится рассчитывать на западные механизмы защиты прав предпринимателей и инвесторов.

Путин отметил, что российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но научился работать в условиях санкций и запустил альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнерами. Рестрикции подрывают свободу инвестирования в мировую торговлю, подчеркнул президент.