К тушению пожаров Калифорнии привлекли почти 1000 заключенных
Newsweek: в Калифорнии к тушению пожаров привлекли почти 1000 заключенных
На юге Калифорнии для тушения лесных пожаров привлекли почти 1000 заключенных. Об этом американскому изданию Newsweek сообщили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации штата (CDCR).
По данным журнала, к ликвидации разразившихся катастрофических пожаров привлекли заключенных, осужденных за небольшие преступления, которые не требуют специальных мер безопасности.
«Наряду с тысячами пожарных 939 заключенных круглосуточно работают, создавая противопожарные рвы и
извлекая горючие предметы из-под конструкций, чтобы замедлить распространение огня», — сказал представитель CDCR.
Ранее стало известно, что на Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо. Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс.