К тушению пожаров Калифорнии привлекли почти 1000 заключенных

Newsweek: в Калифорнии к тушению пожаров привлекли почти 1000 заключенных

На юге Калифорнии для тушения лесных пожаров привлекли почти 1000 заключенных. Об этом американскому изданию Newsweek сообщили в департаменте исправительных учреждений и реабилитации штата (CDCR).

По данным журнала, к ликвидации разразившихся катастрофических пожаров привлекли заключенных, осужденных за небольшие преступления, которые не требуют специальных мер безопасности.

«Наряду с тысячами пожарных 939 заключенных круглосуточно работают, создавая противопожарные рвы и

извлекая горючие предметы из-под конструкций, чтобы замедлить распространение огня», — сказал представитель CDCR.

Ранее стало известно, что на Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо. Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс.