Южнокорейские военные открыли стрельбу в сторону солдат КНДР

Yonhap: северокорейские солдаты 9 июня случайно зашли на территорию Южной Кореи

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа северокорейских военнослужащих на короткое время пересекла военную демаркационную линию. После предупредительных выстрелов в их сторону солдаты вернулись на свою территорию. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На территорию соседнего государства группа из 20 человек зашла 9 июня. Они нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны примерно в 12:30 по местному времени (06:30 по московскому времени).

После вторжения на свою территорию южнокорейские военные обратились к северянам с помощью аппаратуры и сделали предупредительные выстрелы. По данным агентства, признаков «необычного поведения» в действиях солдат КНДР не было.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун предположил, что северокорейские военнослужащие пересекли линию случайно. Он отметил, что в той зоне растет густая трава и кусты, из-за которых сложно заметить демаркационную линию.

Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором.

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