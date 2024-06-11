Южнокорейские военные открыли стрельбу в сторону солдат КНДР

Группа северокорейских военнослужащих на короткое время пересекла военную демаркационную линию. После предупредительных выстрелов в их сторону солдаты вернулись на свою территорию. Об этом сообщило агентство Yonhap .

На территорию соседнего государства группа из 20 человек зашла 9 июня. Они нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны примерно в 12:30 по местному времени (06:30 по московскому времени).

После вторжения на свою территорию южнокорейские военные обратились к северянам с помощью аппаратуры и сделали предупредительные выстрелы. По данным агентства, признаков «необычного поведения» в действиях солдат КНДР не было.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун предположил, что северокорейские военнослужащие пересекли линию случайно. Он отметил, что в той зоне растет густая трава и кусты, из-за которых сложно заметить демаркационную линию.

Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором.