Южная Корея задумалась о передаче ВСУ летального оружия

Власти Южной Кореи решили пересмотреть вопрос о предоставлении летальных вооружений Украине. Поводом для этого стало заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщило агентство Yonhap .

«Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине», — заметил директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин.

По его словам, в республике пока не знают деталей российско-северокорейских консультаций на встрече в Пхеньяне. Южная Корея заняла позицию, основываясь на тексте опубликованного договора.

Южнокорейские власти, по данным агентства, всерьез обеспокоило соглашение между КНДР и Россией. Договор, который содержит положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон, в стране осудили.

Само соглашение в Сеуле сочли формированием военного альянса. Любое сотрудничество, которое будет способствовать укреплению военной мощи КНДР, в Северной Корее назвали нарушением резолюции Совбеза ООН.

В качестве ответной меры Южная Корея намеревается вместе с США заняться укреплением шагов по расширенному ядерному сдерживанию. В Сеуле рассчитывают, что таким способом удастся нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.

До заключения договора между Северной Кореей и Россией, южнокорейские власти говорили о невозможности предоставления летальных вооружений ВСУ. Тем не менее страна оказывала Украине другие виды поддержки.