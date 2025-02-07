Южная Корея в 2024 году впервые за 10 лет купила вертолеты у России

Россия в 2024 году отправила Южной Корее свои вертолеты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты ознакомились с данными южнокорейской статслужбы. Объемы импорта российских деталей в прошлом году — 5,2 миллиона долларов. Южная Корея купила у России запчасти для летательных аппаратов на 2,9 миллиона долларов, а также на 2,04 миллиона закупилась винтами.

Помимо отдельных фрагмантов, Корея впервые с 2014 года купила российские вертолеты, их общая масса — около двух тонн. Азиатская страна потратила на них 4,1 миллиона долларов.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что западным странам дорого обошелся отказ от российских энергоносителей.

По ее словам, импорт газа сократился примерно на 75%. Теперь страны объединения используют только 3% нефти. Европейские домохозяйства и предприятия вынуждены очень дорого платить за электроэнергию.