Юрист Ванин допустил, что после инаугурации Трампа дело против сына Байдена могут возобновить

После того, как пройдет инаугурация Дональда Трампа и он официально примет полномочия президента США, дело с отношении сына его предшественника Хантера Байдена могут возобновить. Такое мнение в беседе с RT выразил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Пока что Джо Байден помиловал своего сына и сделал это на законных основаниях. Это воля президента, и ее достаточно для такого решения, подчеркнул эксперт. Однако, когда пост главы государства займет Дональд Трамп, ситуация может измениться.

В частности, в отношении Хантера Байдена могут не только возобновить уголовное преследование, но даже расширить обвинения, добавил Ванин.