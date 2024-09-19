Юрист Топорнин: резолюция ЕП с призывом снять ограничения на удары вглубь РФ не имеет обязательной силы

Кандидат юридических наук Николай Топорнин прокомментировал принятие Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения на удары ВСУ вглубь России. Об этом сообщил RT .

Эксперт отметил, что Европарламент действительно имеет право выражать свое мнение.

«Но дело в том, что решение о применении ракет относится к компетенции государств-членов. Это не компетенция Брюсселя и институтов ЕС», — пояснил эксперт.

По его словам, резолюция не имеет обязательной силы. Однако она выражает позицию представителей государств Европейского союза.