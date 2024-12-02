Юрист Сазонова: все действующие президенты США обладают правом на помилование

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в беседе с RT прокомментировала новость о том, что действующий президент США Джо Байден подписал документ о помиловании своего сына Хантера.
Как пояснила эксперт, по американской Конституции все действующие президенты обладают подобным правом. Она напомнила, что Билл Клинтон в свое время произвел треть всех помилований в последние часы президентского срока.
«Джо Байден еще почти два месяца может принимать решения в области внешней и внутренней политики США», — сказала собеседница.
Мотивацию Джо Байдена в случае с Хантером понять можно — он пытается спасти своего сына, добавила Сазонова.
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