Юрист Сазонова: все действующие президенты США обладают правом на помилование

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в беседе с RT прокомментировала новость о том, что действующий президент США Джо Байден подписал документ о помиловании своего сына Хантера.

Как пояснила эксперт, по американской Конституции все действующие президенты обладают подобным правом. Она напомнила, что Билл Клинтон в свое время произвел треть всех помилований в последние часы президентского срока.

«Джо Байден еще почти два месяца может принимать решения в области внешней и внутренней политики США», — сказала собеседница.

Мотивацию Джо Байдена в случае с Хантером понять можно — он пытается спасти своего сына, добавила Сазонова.