Юрист Сазонова указала на опасения Трампа из-за создания Банка развития ШОС

Международный юрист Кира Сазонова прокомментировала последствия учреждения Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для глобального финансового порядка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт обратила внимание на опасения президента США Дональда Трампа, который выражал беспокойство по поводу возможного расширения процесса отказа от доллара в странах БРИКС и внедрения общей платежной системы.

«Трамп боялся, что это случится в контексте БРИКС, а это случилось в контексте ШОС. <…> Он переживал, что может быть продолжен курс стран БРИКС на дедолларизацию, и появление какой-то совместной платежной системы», — отметила юрист.

Она напомнила, что последние дни принесли важные известия: помимо формирования финансового института развития в рамках ШОС, объявлено о создании независимой платежной системы.