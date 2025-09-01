Юрист Сазонова указала на опасения Трампа из-за создания Банка развития ШОС
Международный юрист Кира Сазонова прокомментировала последствия учреждения Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для глобального финансового порядка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт обратила внимание на опасения президента США Дональда Трампа, который выражал беспокойство по поводу возможного расширения процесса отказа от доллара в странах БРИКС и внедрения общей платежной системы.
«Трамп боялся, что это случится в контексте БРИКС, а это случилось в контексте ШОС. <…> Он переживал, что может быть продолжен курс стран БРИКС на дедолларизацию, и появление какой-то совместной платежной системы», — отметила юрист.
Она напомнила, что последние дни принесли важные известия: помимо формирования финансового института развития в рамках ШОС, объявлено о создании независимой платежной системы.