Юрист Сазонова предупредила о последствиях ядерной провокации США

Юрист-международник Кира Сазонова в эфире радио Sputnik высказалась о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможных ядерных испытаний.
Доктор юридических наук назвала поведение американского президента опасным и способствующим росту недоверия и нестабильности в мире. Подчеркивая отсутствие ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, Сазонова отметила тенденцию накопления негативных факторов, создающих угрозу глобальному миру и безопасности.
Своими словами и действиями американские власти провоцируют напряжение и усложняют перспективы дипломатии и международного сотрудничества, подчеркнула специалист.
