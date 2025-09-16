Юрист Сазонова предположила, что международный трибунал по действиям Израиля не создадут

Международная комиссия ООН, подтвердившая факты геноцида в секторе Газа, была создана Советом ООН по правам человека в 2021 году, после очередного витка палестино-израильского конфликта. Об этом рассказала юрист-международник и доцент РАНХиГС Кира Сазонова в беседе с RT .

Специалист уточнила, что эта комиссия не обладает юрисдикционными функциями.

«Типологически она относится к так называемым миссиям ООН по сбору фактов, которые должны собрать максимально полную и беспристрастную информацию о происходящем», — пояснила эксперт.

По ее словам, создание международного трибунала для рассмотрения действий Израиля — компетенция Совета Безопасности ООН, где США гарантированно наложат вето на соответствующую резолюцию.