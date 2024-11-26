Юрист Пономарева заявила, что судебная система Узбекистана вступает в новую судебную эру

В Узбекистане законодательно закрепили, что в суде можно использовать скриншоты, видео- и аудиозаписи, а также переписки в мессенджерах в качестве доказательства. Это решение для «Мир24» прокомментировала гендиректор московской юридической компании, член общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Юлия Пономарева.
По ее словам, Уззбекистан вступает в новую эру судебгых процессов. И она ознаменована интеграцией цифровых технологий в доказательные процессы.
Более того, эксперт подчеркнула, что в Узбекистане решились на важный шаг, который подтверждает, что цифровые технологи стали неотъемлемой часть современного мира.
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