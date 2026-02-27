Юрист Палюлин сообщил, что реализация нового договора РФ и Белоруссии будет выглядеть как система «двойного фильтра»

Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин прокомментировал подписание договора России и Белоруссии об организации совместной защиты своих граждан от преследования со стороны других стран. Об этом сообщила «Свободная пресса» .

По словам эксперта, реализация соглашения будет выглядеть как система «двойного фильтра». Если суды других государств запрашивают юридическую помощь, экстрадицию или проведение расследований против россиян или белорусов, запрос направляется в Генеральную прокуратуру соответствующей страны проживания обвиняемого. Согласно статье 4 соглашения, исполнение запроса отклоняется, если преследование имеет политические мотивы или направлено против лиц, обладающих дипломатическими привилегиями.

Таким образом, Генпрокуратура России или Белоруссии должна немедленно отказаться от выдачи своего гражданина иностранному государству, если есть основания считать такое требование политическим, объяснил специалист.