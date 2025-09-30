Юрист-международник Сазонова отметила, что на должность генсека ООН выбирают компромиссные фигуры

Юрист-международник Кира Сазонова в эфире радио Sputnik прокомментировала процесс выбора нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций. По ее мнению, кандидата на должность определят исходя из компромисса интересов стран-членов организации.

Специалист подчеркнула, что кандидатура должна устраивать большинство государств, несмотря на возможные таланты отдельных претендентов. Эксперт отметила невозможность избрания представителей крупных держав вроде США, Великобритании, Китая или Франции ввиду политических разногласий.

«Это будет максимально ровный, выхолощенный, местами, я бы даже сказала, пустой "текст". Мы не можем выбрать человека, например, какого-то талантливого представителя РФ, который может быть вообще вывел бы ООН на новый уровень», — считает юрист.

Сазонова уверена, что выбор часто падает на наименее ярких кандидатов, обеспечивающих консенсус.