Юрист Лабин: отказ ЕС от газа из России грозит судебными тяжбами и многомиллионными убытками

Европа рассматривает возможность отказа от газовых контрактов с Россией без штрафов, однако это повлечет серьезные юридические риски, считает профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом «Известия».

Как отметил юрист, нарушение договоров чревато длительными разбирательствами в международном арбитраже, где потребуется обосновать правомерность действий сторон.

Эксперт указал, что в контрактах прописаны штрафные санкции и арбитражные процедуры, гарантирующие защиту интересов поставщиков. Любое одностороннее нарушение приведет к долгим судебным спорам и значительным финансовым потерям нарушителей, подчеркнул Лабин.

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