Юрист Ковалик заяивл, что Байден специально отложил решение по дальнобойным ракетам до конца выборов в США

Джо Байден специально откладывал принятие решения по применению дальнобойных ракет вглубь России до окончания президентских выборов в США. Такое мнение в беседе с RT выразил юрист Дэн Ковалик.

По его словам, Байден и его окружение опасались, что если принять решение раньше, то это может навредить кандидату от демократов Камале Харрис. Потому что американское общество, и это подтверждается победой Трампа, хочет мира и выступает за скорейшее прекращение конфликта.

Ковалик назвал решение Байдена чудовищным и добавил, что удары западным оружием вглубь России могут стать триггером к началу Третьей мировой войны.