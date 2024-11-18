Юрист Ковалик заяивл, что Байден специально отложил решение по дальнобойным ракетам до конца выборов в США

Джо Байден специально откладывал принятие решения по применению дальнобойных ракет вглубь России до окончания президентских выборов в США. Такое мнение в беседе с RT выразил юрист Дэн Ковалик.
По его словам, Байден и его окружение опасались, что если принять решение раньше, то это может навредить кандидату от демократов Камале Харрис. Потому что американское общество, и это подтверждается победой Трампа, хочет мира и выступает за скорейшее прекращение конфликта.
Ковалик назвал решение Байдена чудовищным и добавил, что удары западным оружием вглубь России могут стать триггером к началу Третьей мировой войны.
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