Юный мотоциклист погиб в ДТП с коровой в США

В штате Огайо 18-летний парень ночью ехал на мотоцикле и не заметил на дороге корову. Водитель врезался в животное на высокой скорости, сообщил местный телеканал 21 Alive News.

По данным издания, Гейвинн Паттерсон в какой-то момент отвлекся, что и привело к столкновению с коровой. Полицию вызвали на место происшествия на Ривер Стикс Роуд около трех часов ночи. Молодого человека обнаружили мертвым проезжавшие мимо люди.

Корова также не выжила в результате столкновения. Правоохранители выясняют, как животное в одиночку оказалось далеко от фермы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Кубани в аварии с участием автомобиля скорой помощи погибли два человека, еще двое получили травмы. Выяснилось, что Mercedes сбил на дороге корову, которую от удара отбросило на встречку, где ее сбил спецтранспорт.