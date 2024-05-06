Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна | 360°

Мир 06 мая 2024, 18:58 Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна Ушаков: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет под председательством Пашиняна 8 мая РИА «Новости»

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В 2024 году юбилейный саммит ЕАЭС состоится 8 мая в Москве под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Президент Владимир Путин буквально на следующий день после инаугурации проводит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе», — сказал он.

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Ушаков напомнил, что Армения председательствует в ЕАЭС в 2024 году, но саммит решили провести в российской столице.

В нем также примут участие президенты Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Заседания состоятся в расширенном и узком составах.

В декабре 2023 года члены объединения утвердили декларацию о сотрудничестве до 2045 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.