Турция разочаровалась в Украине, предавшей ее усилия по достижению мира с Россией. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE .

«Террористические атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат турецкому пониманию законной обороны», — заявили в материале.

Автор статьи добавил, что Анкара по-прежнему играет важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия со стороны Киева. Турция, вложившая значительные дипломатические ресурсы в переговорный процесс, призывает все стороны сосредоточиться на мире. Это необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и остановить гуманитарную катастрофу.

В материале также отметили, что Россия «не собирается устраивать резню на Украине», как это ранее сделали США в Японии и Вьетнаме. Те же, кто думает иначе, пусть ознакомятся с историей.

В Стамбуле 2 июня завершился второй раунд российско-украинских переговоров, писал RT.