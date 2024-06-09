Японский миллиардер пострадал в аварии на гонке Ferrari Challenge Japan

NHK: японский гонщик-миллиардер Маэдзава попал в аварию на острове Хонсю

Японский автогонщик и основатель онлайн-магазина одежды Zozotown Юсака Маэдзава попал в ДТП во время автогонки Ferrari Challenge Japan на острове Хонсю. Об этом сообщила телекомпания NHK .

Миллиардер получил травмы. По данным агентства Kyodo, жизни бизнесмена ничто не угрожает. Всего из-за аварии пострадали три человека.

Перед заездом Маэдзава написал в своих соцсетях, что собирается «дойти до финиша».

Ранее жительница Петербурга за рулем Mitsubishi в преддверии ПМЭФ столкнулась с Aurus Komendant в центре города. Авария произошла на Садовой улице, рядом с Апраксиным двором.

Отечественный автомобиль из-за ДТП не пострадал, а владелице иномарки придется менять всю переднюю часть своей машины, указал Telegram-канал «Mash на Мойке».