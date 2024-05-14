Японская фармкомпания вложит миллиарды в создание лекарства от болезни Альцгеймера | 360°

Мир 14 мая 2024, 01:58 Японская фармкомпания вложит миллиарды в создание лекарства от болезни Альцгеймера Takeda отправит 2,2 млрд долларов AC Immune на вакцину от болезни Альцгеймера Freepik

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Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical подписала контракт со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, по условиям которого должна вложить до 2,2 миллиарда долларов на создание препарата для борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщило РИА «Новости».

В соглашении прописано, что AC Immune получит 100 миллионов долларов в качестве аванса. Потом компания получит новые выплаты, если пройдет все ключевые шаги разработки препарата.

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Takeda Pharmaceutical будет обладать правами на лицензирование потенциально первой активной иммунотерапии для сдерживания развития Альцгеймера.

Ранее Минздрав России зарегистрировал антибактериальный препарат против осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». В мире не нашли аналогов этого лекарства по механизму действия. Как сообщили в министерстве, вещество разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.