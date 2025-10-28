Японист Казаков назвал визит Трампа в Токио стратегическим характером сотрудничества

Старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в интервью ИА НСН подчеркнул, что экономика и безопасность являются ключевыми аспектами сотрудничества между США и Японией. Он отметил, что визит президента США Дональда Трампа в Токио подтверждает важность этих направлений.

Казаков указал, что японский премьер-министр Санаэ Такаити подписал с Трампом соглашение о «новом золотом веке» отношений, а также меморандум о взаимопонимании в области стратегических инвестиций. Стороны также договорились о программах по добыче и переработке редкоземельных металлов, что подчеркивает экономическую значимость сотрудничества.

Эксперт подчеркнул, что Япония заинтересована в США как в торговом партнере и гаранте безопасности. Он указал, что Япония вынуждена учитывать зависимость от США в вопросах торговли и обороны, особенно в условиях ухудшения отношений с Китаем.