Япония взяла на себя разработку правил уборки космического мусора

Правительство Японии при участии профильных специалистов подготовит разработку правил уборки и утилизации космического мусора, угрожающего спутникам и Международной космической станции. Первый вариант документа подготовят к концу марта следующего года. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Документ вынесут на обсуждение заседания Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

По предварительным данным, документ разработает нормы получения информации о владельцах прекративших работать спутников и обломков ракет, чтобы обязать их убрать мусор с орбиты и утилизировать по установленным нормам.

Космический мусор перемещается по орбите со скоростью от семи до восьми километров в секунду, поэтому даже крохотные частички могут нанести серьезный ущерб при столкновении.

По данным Европейского космического агентства, в настоящее время на орбите находятся около 3000 вышедших из строя спутников и около 2000 деталей ракет.

В начале января этого года на кенийскую деревню упало металлическое кольцо диаметром около двух с половиной метров. По предварительным данным, это деталь ракеты-носителя, сошедшей с орбиты. В результате падения среди местных жителей никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.