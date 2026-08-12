Япония ужесточила требования к заявкам на визу для россиян

Посольство Японии в России обновило требования к списку документов, которые необходимо предоставить для получения визы. Ознакомиться с ними можно на сайте диппредставительства.

Россиянам придется подтверждать занятость и возможность оплатить поездку в Японию.

«Всем заявителям необходимо предоставить оригинал справки из отделения российского банка на русском или английском языке об остатке денежных средств с „мокрой“ печатью и подписью сотрудника», — уточнили в дипмиссии.

При этом в посольстве Японии не примут распечатанные справки из личного кабинета или онлайн-выписки. Отдельно перечисляются требования для подтверждения занятости, если человек работает.

Трудоустроенным, например, нужно предоставить оригинал справки с места работы с «мокрой» печатью и подписью сотрудника с указанием должности, периода работы и зарплаты. Если оклад не указан, то нужна будет еще и справка 2-НДФЛ.

Если ИП, то выписку из ЕГРИП и справку о состоянии расчетов по налогу на профдоход или декларацию 3-НДФЛ. Инвесторам — справку 2-НДФЛ, директорам и учредителям — выписку из ЕГРЮЛ и 2-НДФЛ.

Ранее японский МИД сообщил о планах возобновить программу студенческих поездок с августа 2026 года, чтобы снова отправлять студентов в российские вузы.