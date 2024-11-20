Япония увеличила ввоз российского СПГ на 8,9% в октябре 2024

В октябре Япония продолжила увеличивать объемы импорта СПГ из России, однако уголь стали покупать меньше. Об этом сообщил oilcapital.ru .

Также Япония стала покупать у России меньше зерна и металла, железа и стали. Объемы ипорта сократились на 85,8% и 75% соответственно.

Также японцы стали меньше покупать российскую рыбу и овощи. Здесь объемы сократились на 10,4% и 25,2% соответственно.

Наконец, Япония уменьшила на 38,1% импорт цветных металлов.