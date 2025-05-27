Япония устроила радиоактивный эксперимент прямо у офиса премьера

Власти Японии решили использовать почву с низким уровнем радиации, собранную в окрестностях аварийной АЭС Фукусима, для оформления цветочных клумб рядом с офисом премьер-министра и другими государственными зданиями. Об этом сообщили японские официальные лица на заседании кабинета министров, как передал телеканал NHK .

Правительство намерено наглядно доказать, что обработанная земля безопасна для применения в общественных местах и пригодна для строительных и ландшафтных проектов.

Как заявил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, демонстрация необходима для того, чтобы у общества не осталось сомнений в безопасности почвы.

Ранее попытки задействовать такую почву в других районах Японии наталкивались на протесты местных жителей. До сих пор весь грунт, собранный после катастрофы 2011 года, хранился на временных складах возле станции.

Закон также запрещает использовать землю с уровнем радиации выше 8 тысяч беккерелей на килограмм в любых государственных проектах.

Власти планируют показать, что опасения преувеличены, но остается неясным, насколько общество примет эту инициативу — предыдущие попытки сталкивались с серьезным сопротивлением.

В 2011 году мощное землетрясение привело к аварии на АЭС «Фукусима-1». Эвакуировать пришлось более 100 тысяч человек. В 2023 году Япония начала сбрасывать очищенную радиоактивную воду с «Фукусимы» в океан.