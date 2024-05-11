Япония уничтожит более четырех миллионов доз просроченных лекарств от ковида | 360°

Мир 11 мая 2024, 14:26 Япония уничтожит более четырех миллионов доз просроченных лекарств от ковида Власти Японии объявили об уничтожении лекарств от ковида почти на $2 млрд Cfoto / Global Look Press

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Срок годности закончился у 77% неиспользованных лекарств от коронавирусной инфекции, закупленных властями Японии во время пандемии. Минздрав страны принял решение об уничтожении препаратов, стоимость которых оценили в 300 миллиардов иен (1,93 миллиарда долларов). Об этом со ссылкой на приказ ведомства сообщило агентство Kyodo.

В министерстве пояснили, что фармацевтические компании сделали лекарства доступными для населения. Поэтому после понижения статуса коронавирусной инфекции с пандемического до сезонного заболевания государство прекратит выдачу бесплатных препаратов.

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По данным журналистов, под уничтожение попадут таблетки Xocova производства Shionog, капсулы Lagevrio компании Merck и таблетки Paxlovid от Pfizer.

Авторы материала отметили, что больше половины лекарств так и не дошло до заболевших во время пандемии, так как правительство слишком долго не давало лицензии. Лекарство Paxlovid заболевшим отправляли редко: оно давало сильные побочные эффекты вместе с другими препаратами.

Введенные во время пандемии коронавирусной инфекции ограничения на въезд иностранцев Япония начала снимать во второй половине 2022 года. В сутки страна принимала не более 20 тысяч туристов, а для привитых двумя дозами вакцины и одним бустером отменили обязательное тестирование при въезде.