Япония сообщила о последних согласованиях встречи с Трампом

Япония в ходе подготовки ко встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом проводит окончательные согласования. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы проводим последние согласования для скорой реализации встречи», — сказал японский премьер.

По данным агентства, Исиба прибудет в США в начале февраля для первой встречи с американским лидером.

Также авторы статьи сообщили, что на инаугурации Трампа Японию будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая вместо посла Японии в США. Это решение связано с тем, что Ивая будет налаживать контакты с будущим главой госдепартамента Марко Рубио и займется скорейшей подготовкой встречи двух лидеров.

Ранее наряду с США правительство Японии расширило список антироссийских санкций. Ограничения коснулись трех российских банков, 29 юридических и 11 физических лиц.