Япония открестилась от поставок летального оружия Украине

Посол Японии в России Муто: страна не поставляет летальное оружие Украине

Япония продолжает следовать своим принципам, не позволяющим ей поставлять Украине летальное оружие. Об этом ТАСС заявил посол Японии в Москве Акира Муто.

«Три принципа передачи технологии и оборонного снаряжения, которым Япония следует при передаче иностранным государствам оборонного оборудования, не допускают передачи летального оружия Украине. Наша страна действует в соответствии с правилами», — сказал он.

Дипломат уточнил, что помощь Японии Украине осуществляется в формате, соответствующем конституционно-правовым нормам и требованиям страны, реализуется мирными средствами.

Муто добавил, что речь идет именно о помощи в восстановлении и реконструкции, гуманитарной помощи и помощи в разминировании.

Ранее Минобороны Японии в докладе об украинском конфликте удалило фразу о расплате России, которая присутствовала в прошлой версии документа.