Янукович проиграл суд по делу о санкциях ЕС

Суд ЕС общей юрисдикции отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в снятии санкций, действующих с 2014 года, и обязал его оплатить судебные издержки. Об этом сообщили на сайте суда.

В постановлении указали, что Януковичу придется оплатить собственные расходы и расходы Совета Евросоюза.

Политик пытался оспорить европейские санкции, введенные за так называемый подрыв территориальной целостности Украины.

ЕС ввел ограничения против Виктора Януковича и его сына Александра в 2022 году.

Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов на территории ЕС в случае их наличия.

В апреле суд Киева заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу.

По данным следствия, в феврале 2014 года экс-президент покинул страну вне официальных пунктов пропуска.