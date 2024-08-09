Яхта вдовы Стива Джобса врезалась в корабль мексиканского миллиардера

По информации издания, общая стоимость обеих яхт составляет около 265 миллионов долларов (почти 23 миллиарда рублей). Причиной столкновения стал сильный порыв ветра у итальянского побережья Неаполя. При этом во время происшествия оба судна были на якоре.

В своих социальных сетях мексиканский миллиардер, построивший бизнес в сфере телекоммуникаций, признался, что ремонт может стоить очень дорого.

«Хорошо, что это была всего лишь царапина. Но это была большая царапина, и ее исправление обойдется в кругленькую сумму», — написал он.

Ранее дочь Стива Джобса раскрыла роман с олимпийским чемпионом Гарри Чарльзом. Спортсмен из Британии вместе с командой выиграл золото на Играх в Париже.