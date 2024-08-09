Яхта вдовы Стива Джобса врезалась в корабль мексиканского миллиардера
Яхта вдовы Стива Джобса столкнулась с кораблем миллиардера Салинасу в Италии
Яхта Venus, принадлежащая вдове основателя корпорации Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, врезалась в 105-метровое судно Lady Moura мексиканского миллиардера Рикардо Салинаса. Подробности столкновения сообщило издание Daily Mail.
По информации издания, общая стоимость обеих яхт составляет около 265 миллионов долларов (почти 23 миллиарда рублей). Причиной столкновения стал сильный порыв ветра у итальянского побережья Неаполя. При этом во время происшествия оба судна были на якоре.
В своих социальных сетях мексиканский миллиардер, построивший бизнес в сфере телекоммуникаций, признался, что ремонт может стоить очень дорого.
«Хорошо, что это была всего лишь царапина. Но это была большая царапина, и ее исправление обойдется в кругленькую сумму», — написал он.
Ранее дочь Стива Джобса раскрыла роман с олимпийским чемпионом Гарри Чарльзом. Спортсмен из Британии вместе с командой выиграл золото на Играх в Париже.